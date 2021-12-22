Танкеры со сжиженным газом сменили курс на Европу из-за роста цен

По меньшей мере пять танкеров, перевозивших сжиженный природный газ (СПГ) на азиатские рынки, экстренно сменили курс на Европу из-за готовности клиентов в Старом Свете платить более высокую цену за голубое топливо. Как сообщил ТАСС старший аналитик консалтинговой фирмы Rystad Energy Каушал Рамеш, объем перенаправленного СПГ оценивается минимум в 400 тыс. тонн, передает Day.Az.

"В Азии достаточно запасов СПГ, а спрос на него в регионе не настолько велик, как в Европе, где уровень заполняемости хранилищ составляет примерно 58%. Соответственно, европейский рынок стал магнитом для СПГ, который привлекает суда из США, ранее направлявшиеся в Азию. По меньшей мере пять танкеров, перевозящих в общей сложности 0,4 млн тонн, были перенаправлены из Азии в Европу", - отметил эксперт, добавив, что в ближайшее время к европейским берегам устремится еще большее число судов, которые изначально планировали поставить СПГ на азиатские рынки.

Говоря о причинах роста цен на газ в Европе, Рамеш обратил внимание на несколько факторов, включая ситуацию с транзитом газа по газопроводу Ямал - Европа. "Трейдеры были правы, когда стали беспокоиться о поставках Россией газа в Европу в декабре, ибо "Газпром" решил не бронировать [транзит] на сутки вперед по газопроводу Ямал - Европа. Во вторник и среду поток газа пошел в реверсном направлении из Германии в Польшу, и это последнее, что хотела услышать Европа", - сказал он.

Кроме того, специалист напомнил о том, что на прошлой неделе французская компания EDF "анонсировала незапланированное отключение четырех реакторов атомных электростанций в стране, что, вероятно, лишь увеличит спрос на уголь, газ и спровоцирует дальнейший рост цен". "Прогноз погоды также сыпит соль на рану: ожидается, что в ближайшие недели температуры в среднем будут холоднее обычного на всем Европейском континенте", - добавил Рамеш. По его мнению, дополнительным фактором для высоких цен стало заявление германского регулятора о том, что решение о запуске "Северного потока - 2", с помощью которого можно увеличить объем поставок российского газа, не будет принято в первой половине 2022 года.

Рост цен

Стремительный рост цены голубого топлива в Европе начался утром 21 декабря. Стоимость газа последовательно превысила $1 800 и $1 900, побила исторический рекорд, а затем, не сбавляя темпа, пересекла психологическую отметку в $2 000 за 1 тыс. куб. м. Впоследствии она превысила $2 100 и подбиралась вплотную к $2 200 - росла до $2 190,4 за 1 тыс. куб. м, или €187,47 за МВт ч. В ходе биржевых торгов в среду цена газа в Европе составляла чуть более $2 050 за 1 тыс. куб. м.

Многие эксперты сходятся во мнении, что цены могли отреагировать на снижение прокачки через трубопровод Ямал - Европа. 21 декабря "Газпром" вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал - Европа на среду. В самом холдинге отметили, что компания поставляет газ в Европу согласно заявкам потребителей в соответствии с действующими контрактами.