В Грузии зафиксированы новые случаи заражения COVID-19

В Грузии за сутки выявлены 2 676 новых случаев заражения коронавирусом, 2 966 человек выздоровели, 63 - скончались, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на грузинский сайт StopCov.

За последние 24 часа в стране были проведены 42 772 теста на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 928 030, при этом 888 022 человека выздоровели, 13 646 - скончались.

В настоящее время 42 человека в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 4 951 - на стационарном лечении.

По состоянию на 28 декабря, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,4 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 13 377 человек.