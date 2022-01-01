В Грузии за сутки выявлено свыше 2100 новых случаев заражения коронавирусом

В Грузии за сутки выявлено 2 103 новых случаев заражения коронавирусом, 1 553 человека выздоровели, 60 - скончались, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на грузинский сайт StopCov.

За последние 24 часа в стране были проведены 34 234 теста на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 936 844, при этом 896 868 человек выздоровели, 13 860 - скончались.

В настоящее время 57 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 4 495 - на стационарном лечении.

По состоянию на 1 января, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,5 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 1 388 человек.