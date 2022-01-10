Промышленный экспорт Турции достиг исторического рекорда

Промышленный сектор в 2021 году достиг исторического максимума в экспорте с показателем, превышающим 170 млрд долларов, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По данным Ассамблеи экспортеров Турции (TİM), объем зарубежных поставок Турции в 2021 году вырос на 32,9 процента по сравнению с 2020 годом - до 225 млрд 367,7 млн долларов.

При этом экспорт продукции промышленного сектора в прошлом году вырос на 34 процента в сравнению с 2020 годом, достигнув 170 млрд 880,4 млн долларов.

Доля сектора в экспортной корзине Турции составила 75,8 процента.

В частности, наибольший экспорт в разрезе подсекторов пришелся на автомобильную промышленность - 29 млрд 342,8 млн долларов.

Далее следует экспорт химической продукции - 25 млрд 348,5 млн долларов, стали - 22 млрд 351,4 млн долларов, швейной продукции - 20 млрд 250,4 млн долларов, электротехники - 14 млрд 176 млн долларов.

Наибольший спрос на турецкую промышленную продукцию в прошлом году поступил из Германии.

В Германию было экспортировано черных и цветных металлов на сумму 1 млрд 597,5 млн долларов, кожи и кожевенной продукции на 133,8 млн долларов, швейной продукции на 3 млрд 465,8 млн долларов, систем кондиционирования на 681,3 млн долларов, технологического оборудования и запчастей на 912,1 млн долларов, продукции автопрома на 4 млрд 167,7 млн долларов.