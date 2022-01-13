https://news.day.az/world/1426183.html Армянская авиакомпания получила разрешение на рейсы в Стамбул
Армянская авиакомпания получила разрешение на рейсы в Стамбул
Армянская авиакомпания Flyone Armenia получила разрешение турецких властей на осуществление рейсов Ереван - Стамбул - Ереван, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как сообщил председатель совета директоров компании Арам Ананян, первый рейс запланирован на 2 февраля.
"Авиакомпания Flyone Armenia получила разрешение турецких авиационных властей на осуществление рейсов Ереван - Стамбул - Ереван. Первый рейс мы запланировали на 2 февраля", - отметил он.
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