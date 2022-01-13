ОДКБ о сроках вывода войск из Казахстана

Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) покинут Казахстан в течение 10 дней. Вывод войск начнётся 13 января.

Как передает Day.Az, об этом в интервью телеканалу "Хабар 24" заявил Генеральный Секретарь организации Станислав Зась.

Общая численность контингента - 2,5 тыс. солдат. Силы ОДКБ развернуты двух городах - Алматы и столице. 13 января Станислав Зась отправится в Алматы. Там он проведёт встречу с командующим Коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковником Андреевым Сердюковым и побывает на командном пункте и в точках развертывания.

"Мы приступили к завершающей фазе миротворческой операции. Буквально сегодня начали мероприятия по передаче объектов, которые находились под охраной миротворцев местным силовикам. 13 января начинаем некоторые мероприятия по организованному выводу контингента из Казахстана. 13 января мы проводим торжественные мероприятия, начинаем поэтапный вывод войск подразделений миротворческого контингента. Главами государств поставлена задача завершить эти мероприятия в течение 10 дней до 23 числа. Это реальные сроки. Это позволит нам без спешки вывести войска", - заявил генсек ОДКБ.