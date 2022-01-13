Беременной пришлось 6 часов ждать врачей из-за снегопадов

Около четырех утра в экстренные службы поступило сообщение о рожающей женщине в Синегорске. Из Южно-Сахалинска на помощь роженице были отправлены сотрудники поисково-спасательного отряда имени В.А. Полякова МЧС на КамАЗе, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Первым делом забрали врачей скорой помощи. Затем дорога до Синегорска - очень много снега, спасатели периодически расчищали лопатами путь машине, настолько сильно занесло дороги", - сообщил начальник отряда Дмитрий Кублицкий.

По словам спасателей, серьезных инцидентов не происходило, только раз путь преградил стоящий поперёк дороги фронтальный погрузчик, но ситуация быстро разрешилась благодаря отзывчивому водителю. Когда отряд приехал в Синегорск, рожающую женщину забрали.

"Снега выпало так много, что по пути обратно водитель не видел своих следов, а ведь КамАЗ - машина немаленькая. Квалификация спасателей и готовность к работе в условиях метели позволили успешно выполнить стоявшую перед нами задачу", - отметил Дмитрий Кублицкий.

В городском роддоме женщина оказалась в начале десятого часа. После этого спасатели отвезли медиков на станцию скорой помощи и вернулись на базу.