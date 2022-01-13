https://news.day.az/world/1426341.html В Армении пройдут военные сборы
В Армении пройдут военные сборы
Очередные сборы резервистов пройдут в Армении с 15 января по 15 апреля, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Постановление об этом было принято на заседании правительства Армении. К сборам будут привлечены резервисты из числа рядовых, прапорщиков и офицеров.
В сборах будут задействованы транспортные ресурсы военно-транспортных ведомств, для проведения учений и инженерных работ. Учения предусмотрены годичной программой Минобороны на 2022 год.
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