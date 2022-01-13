"Омикрон" распространился по всей Японии

Омикрон-штамм COVID-19 распространился по всей территории Японии, впервые за четыре месяца число заражений за прошедшие сутки превысило цифру в 13 тысяч случаев, сообщает японское новостное агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Новый омикрон-штамм COVID-19 был обнаружен на территории всех 47 префектур. Наибольшее число заражений было зарегистрировано в столичной префектуре Токио, Осаке и Окинаве.

Префектуры Окинава, Ямагути и Хиросима с 9 января ввели региональные ограничительные меры против распространения COVID-19: в местах общественного питания сокращено рабочее время и прекращена продажа алкоголя. Власти префектур сообщили, что росту числа инфицированных способствовали американские военные на базах в Окинаве, которые не следовали мерам безопасности.