Байден усиливает меры борьбы с COVID-19

Президент США Джо Байден направит в шесть штатов страны медицинские бригады для оказания помощи местным врачам в противодействии эпидемии COVID-19. Соответствующее объявление, как сообщила в среду газета USA Today, президент сделает в четверг в ходе выступления в Белом доме на тему мер, предпринимаемых его администрацией в связи с новой волной COVID-19 в стране, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, в перечень штатов, которым будет оказана помощь, включены Нью-Йорк, Нью-Джерси, Род-Айленд, Огайо, Мичиган и Нью-Мексико. Медперсонал в госпиталях этих штатов уже не справляется с наплывом больных COVID-19, вызванным быстрым распространением омикрон-штамма.

В среду федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ) обнародовали данные, согласно которым суточная заболеваемость ковидом в стране выросла почти втрое за последние две недели.

Во вторник телеканал CNN со ссылкой на данные Министерства здравоохранения и социальных служб США сообщил о рекордном числе госпитализированных в стране с диагнозом COVID-19 - 145,9 тыс. Предыдущий антирекорд был установлен 14 января прошлого года, когда общее число госпитализированных с коронавирусом в США составило более 142,2 тыс.

В понедельник агентство Reuters сообщило, что в США был зафиксирован рекордный суточный прирост числа заражений с начала пандемии среди всех стран мира - более 1,13 млн случаев. В целом в США, по оценке Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных достигло уже более 63,2 млн, умерли 844 562 человека. Страна продолжает занимать первое место в мире по этим двум показателям.

Местные СМИ отмечают, что пандемия коронавируса быстро становится одной из острейших проблем администрации Байдена. Президент еще полгода назад заверил своих сограждан в том, что страна стоит на пороге победы над пандемией, а с тех пор ситуация с COVID-19 лишь еще более обострилась.