КНДР запустила неопознанный снаряд

КНДР выполнила пуск неизвестного снаряда в восточном направлении. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Береговая охрана Японии, в свою очередь, сообщила о падении ракеты в Японское море. Суда, находящиеся в море, призвали проявить осторожность и не приближаться к месту падения обломков ракеты.