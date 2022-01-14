Маленькая девочка упала под колеса отправляющегося поезда в Сочи

Маленькая девочка упала под колеса поезда, который вот-вот должен был тронуться с ж/д вокзала Сочи. К счастью, малышку удалось вытащить из-под поезда до его отправления.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, кадры спасения девочки были опубликованы в Telegram-канале "Сочи № 1".

Как видно на видео, ребенок подошел близко к краю платформы и упал под поезд. Это заметили очевидцы, которые оперативно подбежали и помогли девочке выбраться.

По предварительным данным, ребенок не пострадал.