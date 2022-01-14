Премьер Швеции заразилась коронавирусом

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заразилась коронавирусом после парламентских дебатов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Экспресс-тест премьер-министра показал положительный результат. Она следует текущим рекомендациям и будет выполнять свою работу из дома", - сообщил пресс-секретарь, уточнив, что Андерссон чувствует себя хорошо.