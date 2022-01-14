ФСБ России нейтрализовала хакерскую группировку REvil
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видеоролик одной из спецопераций по нейтрализации хакерской группировки REvil, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Спецслужба сообщила, что сумела установить полный состав группировки и причастность ее членов к незаконному обороту средств платежей. Задержанным предъявили обвинения по статье 187 российского уголовного кодекса ("Неправомерный оборот средств платежей").

ФСБ по 25 адресам изъяла более 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, $600 тыс. и €500 тыс. Также были изъяты компьютерная техника, криптокошельки и 20 премиум-автомобилей, купленных на украденные деньги.

В спецслужбе подчеркнули, что основанием для разыскных мероприятий послужило обращение со стороны компетентных органов США, которые передали данные о лидере преступного сообщества и его причастности к преступлениям против зарубежных компаний.

В октябре специалисты, работающие на спецслужбы США, взломали серверы хакерской группировки REvil, заставив ее свернуть деятельность в сети.