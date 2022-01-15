Мэрия Лиссабона оштрафована на 1,25 млн евро за передачу иностранным посольствам личных данных участников проходивших в городе митингов. С 2018 по 2021 год бывший мэр португальской столицы Фернандо Медина неоднократно передавал подобные сведения представителям других стран, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.