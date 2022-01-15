Более 1,22 млрд китайцев полностью вакцинировались от COVID-19

Более 1,22 млрд жителей Китая полностью привились от коронавируса. Об этом заявил официальный представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн, сообщает Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"По состоянию на 14 января в Китае в общей сложности было введено 2 928 981 000 доз вакцин от COVID-19, число людей, завершивших полную вакцинацию, составило 1 220 584 000 человек", - сказал он.

По последним данным переписи, население Китайской Народной Республики составляет более 1,411 миллиарда человек. Таким образом, в стране полностью привились примерно 85% жителей.