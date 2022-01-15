Привитые бустерной дозой не столкнутся с тяжелым течением COVID-19

Вакцина от коронавируса на 98% предотвращает тяжелое протекание заболевания COVID-19 при введении третьей дозы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные в субботу данные Высшего института здоровья Италии.

"Эффективность в предупреждении <...> тяжелого течения заболевания у лиц, привитых дополнительной дозой, составляет 98%", - говорится в докладе.

В Италии на протяжении нескольких дней выявляется почти 200 тыс. случаев заражения за сутки. Днем ранее глава учреждения Сильвио Брузаферро заявил, что в ближайшие дни омикрон-штамм коронавируса станет в республике доминирующим, при этом общую эпидемическую ситуацию в стране он охарактеризовал как острую.

К настоящему моменту в стране полный цикл вакцинации (2 дозы) прошли почти 87% лиц старше 12 лет. Сделано более 119 млн инъекций вакцины от коронавируса.