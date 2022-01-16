В Японии эвакуировали более 200 тыс. человек - Причина
Предписание об эвакуации вынесено для более 200 тысяч человек в восьми префектурах Японии из-за угрозы цунами после извержения вулкана Хунга-Хаапай, сообщает телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
По данным телеканала, предупреждение действует для жителей префектур Аомори, Тиба, Токусима, Коти, Иватэ, Мияги, Миядзаки и Кагосима. Всех, кто живет в прибрежных районах, просят укрыться к эвакуационных центрах.
Накануне метеорологическое агентство Японии обнародовало предупреждение об угрозе цунами. Волны высотой до 3 метров были зафиксированы на островах Амами, Токара и на побережье префектуры Иватэ.
Метеорологическое агентство в субботу вечером выпустило предупреждение о вероятности цунами, которое стало следствием изменений атмосферного давления на обширных территориях из-за извержения вулкана близ Тонги.
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