В Дании ослабили ковидные ограничения

Власти Дании, несмотря на распространение в стране штамма коронавируса "омикрон", отменили ряд ограничений, введенных ранее для сдерживания вируса, сообщает в воскресенье агентство Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Так, кинотеатры, музеи и театры смогут вновь принимать посетителей.

Ограниченное число болельщиков снова допустят на соревнования, проходящие как в помещениях, так и на свежем воздухе. Гостей обязуют носить маски, а также предоставлять свидетельства - о вакцинации от COVID-19, перенесенной болезни или об отрицательном результате тестов на коронавирус.

Планируется, что правительство продолжит смягчение ограничений 31 января.