Байден назвал "терроризмом" захват заложников в синагоге в Техасе

Президент США Джо Байден назвал "актом терроризма" захват заложников в синагоге в городе Колливилль (штат Техас).

Его слова приводит в воскресенье пресс-пул Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это был акт терроризма", - сказал он. Байден отметил, что американские власти пока не знают всех деталей произошедшего, в том числе того, где именно человек, захвативший заложников, приобрел оружие, однако известно, что он, "предположительно, купил его на улице".

Он подчеркнул, что находится в контакте с министром юстиции - генпрокурором США Мерриком Гарлендом, и отметил, что они работают нам тем, чтобы предотвратить "подобные акты" в будущем.