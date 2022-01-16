Стало известно, кто захватил заложников в синагоге в Техасе

Федеральное бюро расследований обнародовало имя преступника, захватившего 15 января четырех заложников в синагоге в городе Колливилль (штат Техас), им оказался 44-летний британец Малик Фейсал Акрам.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении городской полиции.

"Подразделение ФБР в Далласе подтвердило сегодня личность захватившего заложников, это 44-летний гражданин Великобритании Малик Фейсал Акрам, - отметается в тексте. - <...> ФБР продолжит сбор доказательств. На данный момент нет свидетельств того, чтобы кто-либо еще участвовал [в организации нападения]".

Телекомпания ABC в субботу сообщила о захвате в заложники четырех человек, в том числе раввина. Как заявлял телеканалу неназванный представитель властей, вооруженный мужчина утверждал, что является братом осужденной за терроризм Аафии Сиддикки и требовал освободить ее. Сиддикки отбывает наказание на базе ВВС в Техасе, она была приговорена к 86 годам тюрьмы за покушение на убийство американского солдата в 2010 году и подозревается в связях с террористической группировкой "Аль-Каида". В свою очередь адвокат осужденной Марва Элибиалли заявила телекомпании CNN, что человек, захвативший заложников в синагоге, не является братом ее подзащитной.

Президент США Джо Байден назвал "актом терроризма" захват заложников, приводит в воскресенье его слова пресс-пул Белого дома.