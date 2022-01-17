"Трудные недели" в Германии

Семидневный коэффициент заражаемости SARS-CoV-2 в Германии впервые с начала пандемии превысил 500 случаев на 100 тысяч жителей и достиг 515,7. Об этом в воскресенье, 16 января, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Днем ранее этот показатель составлял 497,1 случая, неделей ранее - 362,7 случая, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По данным RKI, в течение истекших суток было зафиксировано 52 504 новых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2. Это на 15 952 случая больше, чем в четверг неделей ранее, когда было зафиксировано 36 552 случая.

За прошедшие 24 часа от вызываемого коронавирусом легочного заболевания COVID-19 и его последствий скончались 47 пациентов (неделей ранее - 77). Таким образом, общее количество умерших с COVID-19 в Германии достигло 115 619 человек. Всего с начала пандемии в ФРГ коронавирусом заразились 7 965 977 человек.

Глава Минздрава ФРГ: Впереди - трудные недели

На фоне распространения Омикрон-варианта министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах предупредил о массовых ограничениях при стационарном лечении в связи с большим числом инфицированных. "У нас впереди - очень трудные недели", - отметил германский министр в интервью газете Bild am Sonntag. "Мы не должны позволить себе попасть в ловушку и думать, что мы в безопасности в связи с тем, что в данный момент число госпитализаций, в первую очередь в отделениях интенсивной терапии, снизилось", - добавил Лаутербах.

По его прогнозам, ситуация в ближайшее время снова ухудшится. В настоящее время заболевают в основном молодые люди, у которых много контактов, указал министр. Если активнее начнут заражаться люди старшего возраста, то число госпитализаций снова возрастет. "В зависимости от развития событий, нехватка мест может возникнуть не только в отделениях интенсивной терапии, но и в обычных палатах. Существует угроза закрытия целых отделений", - предостерег он.

На 14 января число госпитализируемых пациентов на 100 тыс. населения составляло 3,23. В выходные статистика не обновляется.