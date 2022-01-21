11 детей стали жертвами давки в церкви в Либерии

Трагедия случилась, когда сотни людей пытались убежать от вооруженных холодным оружием налетчиков.

В либерийской столице Монровии группа вооруженных мужчин совершила налет на церковь во время службы. В результате возникла давка, унесшая жизни 29 человек, среди них 11 детей, информирует Reuters в четверг, 20 января, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Инцидент произошел вечером в среду в районе Нью-Кру-Таун. В момент нападения в церкви находились сотни людей.

"Мы увидели группу мужчин с тесаками и другим оружием, приближающихся к толпе. ... Во время бега некоторые люди падали, а другие шли по ним", - рассказал очевидец и уточнил, что злоумышленники пытались ограбить верующих.

По данным врачей, несколько пострадавших находятся в критическом состоянии, поэтому число умерших может увеличиться. Как информируют местные СМИ, одной из жертв давки стала беременная.

Президент Либерии Джордж Веа, который в четверг посетил место происшествия, объявил в стране трехдневный траур по погибшим.

В Сети очевидцы публикуют кадры с места трагедии, а также фото собранной обуви и одежды пострадавших и погибших людей.