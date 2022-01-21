Польские инженеры изобрели "пушку против смога"

"Пушку против смога" изобрели польские инженеры: они испытывают устройство, которое с помощью звуковых волн разгоняет взвешенные частицы, отправляя их выше в атмосферу, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Создатели сами подчёркивают, что ничего сложного в устройстве нет: фактически это просто металлический "рупор", направленный вверх.

Доминик Грыбось, Горно-металлургическая академия Кракова: "Здесь используется ударная волна, которая получается от сгорания смеси ацетилена с воздухом. Эта волна, направленная вертикально, смешивает частицы загрязнённого воздуха и уносит их вверх".

Во многих польских городах зимой качество воздуха резко падает из-за широкого использования угольного отопления. Первые испытания показали, что "пушка" в радиусе 2-3 километров снижает загрязнение примерно на треть. Значительный недостаток - это всё-таки пушка, и грохочет она соответственно. Так что пока местные жители не могут определить свое отношение к изобретению:

"Очень они шумные. Они свою машину поставили у стадиона, а тут люди не могли понять, что за выстрелы такие".

"Мы даже не можем проветривать квартиру, потому что так сильно воняет. Так что если их пушка поможет, пусть испытывают, иначе совсем никак".

Создатели уверены, что их главное преимущество, по сравнению с другими программами борьбы за чистоту воздуха - низкая цена. Стоимость - примерно 200-300 евро за час работы, а "стрелять" надо от часа до трёх каждый день.