https://news.day.az/world/1429104.html В США грузовик с сотней обезьян попал в ДТП - животные оказались на свободе
В США грузовик с сотней обезьян попал в ДТП - животные оказались на свободе
В Пенсильвании (США) грузовик вез в лабораторию сотню обезьян и попал в ДТП. Авария произошла на межштатной автомагистрали 80 в округе Монтур.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает The Sun.
Грузовик столкнулся с самосвалом, в результате чего четыре обезьяны успели удрать.
Немедленно начались поиски вдоль дороги и в близлежащих лесных массивах полицией штата и Государственной охотничьей комиссией штата Пенсильвания. По крайней мере, одну обезьяну удалось найти.
Для поиска других пропавших без вести обезьян использовались вертолеты с тепловизионными камерами.
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