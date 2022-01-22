В США грузовик с сотней обезьян попал в ДТП

В Пенсильвании (США) грузовик вез в лабораторию сотню обезьян и попал в ДТП. Авария произошла на межштатной автомагистрали 80 в округе Монтур.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает The Sun.

Грузовик столкнулся с самосвалом, в результате чего четыре обезьяны успели удрать.

Немедленно начались поиски вдоль дороги и в близлежащих лесных массивах полицией штата и Государственной охотничьей комиссией штата Пенсильвания. По крайней мере, одну обезьяну удалось найти.

Для поиска других пропавших без вести обезьян использовались вертолеты с тепловизионными камерами.