Психологи рассказали о появлении новой пандемии

Пандемия коронавирусной инфекции стала причиной появления пандемии психологической неопределенности, сообщила заведующая лабораторией психологии и саморегуляции Психологического института Российской академии образования, доктор психологических наук Варвара Моросанова в беседе с "Известиями", передает Day.Az.

По ее словам, новая пандемия вызывает не менее тяжелые последствия, чем COVID-19. Она пояснила, что проблема при резком повышении неопределенности заключается в том, что она вызывает у большинства людей стресс, который при высоких степенях может переходить в клинические синдромы.