Стрельба в военных лагерях в столице Буркина-Фасо

Интенсивная стрельба была слышна утром 23 января на территории двух военных лагерей в столице Буркина-Фасо городе Уагадугу. Об этом в воскресенье сообщает RFI, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как стало известно радиостанции, стрельба велась из автоматов и тяжелого оружия в лагере имени генерала Баба Сай и в лагере Сангуле Ламизана. Другие подробности инцидента и данные о пострадавших не уточняются.

Правительство Буркина-Фасо подтвердило факт стрельбы в столице, но опровергло сообщения о захвате власти армией, уточняют местные СМИ.

В конце декабря 2021 года директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил, что уход французских войск из Мали приведет к росту террористической активности, с которой не смогут справиться самостоятельно совместные силы "Сахельской пятерки", в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад.