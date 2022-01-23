Сильвио Берлускони попал в больницу

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони госпитализировали в Милане. Об этом сообщает издание Il Messaggero, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что 85-летний политик попал в больницу "Сан-Раффаэле" из-за планового обследования состояния здоровья. По данным издания, в сентябре 2021 года у Берлускони диагностировали нарушения в работе сердца.