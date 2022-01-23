https://news.day.az/world/1429228.html Сильвио Берлускони попал в больницу
Сильвио Берлускони попал в больницу
Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони госпитализировали в Милане. Об этом сообщает издание Il Messaggero, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Уточняется, что 85-летний политик попал в больницу "Сан-Раффаэле" из-за планового обследования состояния здоровья. По данным издания, в сентябре 2021 года у Берлускони диагностировали нарушения в работе сердца.
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