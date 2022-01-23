В ВОЗ рассказали о будущем коронавируса

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что будущие штаммы коронавируса с высокой вероятностью могут быть более заразными, чем "омикрон". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Чем больше циркулирует этот вирус, тем больше у него возможностей изменяться... "Омикрон" не будет последним вариантом, который мы будем обсуждать", - сказала она.

Эксперт подчеркнула, что, вероятно, будущим вариантам коронавируса потребуется превзойти те, что распространены в настоящее время. Новые штаммы могут вызывать заболевания "большей или меньшей тяжести", но так же будут способны избегать "контратаки" иммунитета.