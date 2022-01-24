https://news.day.az/world/1429350.html Автокран протаранил автобус с пассажирами - ВИДЕО
Автокран протаранил автобус с пассажирами - ВИДЕО
Автокран протаранил автобус в Хабаровске. Пострадала пассажирка, она получила ушибы и вынуждена была обратиться за помощью к медикам.
Инцидент произошел в Хабаровске на улице Суворова, сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. Водитель автокрана при повороте не уступил дорогу автобусу, в котором находились 15 пассажиров.
Женщина получила травму при экстренном торможении. Ей оказали помощь медики.
Водителя автокрана повезли на медицинское освидетельствование. Видео последствий аварии опубликовано в соцсетях.
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