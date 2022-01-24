Автокран протаранил автобус с пассажирами

Автокран протаранил автобус в Хабаровске. Пострадала пассажирка, она получила ушибы и вынуждена была обратиться за помощью к медикам.

Инцидент произошел в Хабаровске на улице Суворова, сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. Водитель автокрана при повороте не уступил дорогу автобусу, в котором находились 15 пассажиров.

Женщина получила травму при экстренном торможении. Ей оказали помощь медики.

Водителя автокрана повезли на медицинское освидетельствование. Видео последствий аварии опубликовано в соцсетях.