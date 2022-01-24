В Ингушетии рабочего завалило грунтом

В Сунже, Ингушетии, во время земляных работ грунтом завалило человека, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые принялись разбирать завал, в итоге жизнь мужчине удалось спасти.

"ЧП произошло днем при проведении земляных работ на улице Демченко. На место происшествия прибыла бригада ГКУ АСС Ингушетии поисково-спасательного отряда "Эрши". Спасатели достали пострадавшего из-под завала. Он на карете скорой помощи доставлен в медучреждение", - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сейчас устанавливаются причины инцидента, проводится проверка.