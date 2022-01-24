Великобритания вслед за США эвакуирует дипломатов с Украины

Великобритания начала эвакуацию из Киева около половины сотрудников посольства, пишет "Би-би-си". Соответствующее решение было принято на фоне сообщений о возможном "вторжении России", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам представителей британского внешнеполитического ведомства, конкретных угроз дипломатам не поступало, однако было принято решение, что около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию. При этом диппредставительство в Киеве продолжит свою работу.

Накануне стало известно, что госдепартамент США разрешил отъезд с Украины некоторым сотрудникам американского посольства в Киеве и членам их семей. Также ведомство рекомендовало американским гражданам, находящимся на Украине, рассмотреть возможность отъезда из страны.

О возможной эвакуации части британских дипломатов стало известно 22 января. Как сообщало Daily Express, cпециальная авиадесантная служба (SAS) получила распоряжение быть готовыми эвакуировать дипломатов и остальных граждан Великобритании в любой момент, она находится "в режиме ожидания".