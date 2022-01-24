В США снова пылают лесные пожары

В Калифорнии и Колорадо, США, снова начались лесные пожары, проводится эвакуация местных жителей. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Возле прибрежного поселка Биг-Сур пожар вызвал заблокировал часть крупного шоссе. Огонь приблизился к знаменитому мосту Биксби-Крик, который возвышается на 80 метров над ущельем.

В воскресенье вечером пожар был локализован на 35% площади возгорания. В пострадавших регионах объявлена эвакуация, несколько сотен местных жителей покинули свои дома.