В ОАЭ запрещено запускать дроны

В Объединенных Арабских Эмиратах Министерство внутренних дел запретило использование дронов и легких спортивных самолетов для владельцев, практиков и энтузиастов. Решение следует за недавно выявленными злоупотреблениями в этой деятельности. Использование дронов специально зарезервировано в четко определенных и идентифицированных районах, чтобы обеспечить безопасность жизни и имущества местных жителей. Запрет вступил в силу с 22 января.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, утверждается, что операторы беспилотников не ограничивали занятия этим видом спорта в определенных районах и проникали в места, где эта деятельность запрещена. Согласно последнему уведомлению Министерства внутренних дел этой страны, компании, у которых есть контракты или коммерческие, рекламные проекты, основанные на съемке с использованием дронов, теперь должны обращаться в органы, отвечающие за разрешения, передает Day.Az.

Отныне физическим лицам, говорится в уведомлении, больше не разрешается использовать БПЛА в развлекательных целях. На прошлой неделе Управление гражданской авиации Дубая также объявило о приостановке действия всех сертификатов об отсутствии возражений и разрешений на использование дронов в Эмирате до дальнейшего уведомления. В Дубае операторам дронов требуется сертификат DCAA NOC, чтобы они могли управлять дронами. Уже в марте 2021 года муниципалитет Дубая запретил полеты дронов над парками Эмирата. Кроме того, частным лицам и любителям дронов не разрешается использовать дроны в жилых районах, а также в таких уязвимых зонах, как аэропорты и крупные объекты оборонных или телекоммуникационных компаний.