В американском городе Балтимор в штате Мэриленд во время тушения пожара в жилом доме погибли по меньшей мере три сотрудника пожарной службы. Об этом сообщил мэр города Брэндон Скотт, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Сегодня мы потеряли троих храбрых сотрудников пожарной службы Балтимора", - написал он в Twitter.

Отмечается, что во время тушения дом частично обрушился.

В то же время местная пожарная служба сообщила об одном пострадавшем сотруднике. Он госпитализирован.