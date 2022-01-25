https://news.day.az/world/1429693.html В Узбекистане приостановлена работа аэропортов
В Узбекистане приостановлена работа аэропортов
В Узбекистане из-за перебоев в электроснабжении приостановлена работа аэропортов, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Uzbekistan Airports.
По данным компании, перебои в электроснабжении наблюдаются во всех воздушных гаванях страны, кроме аэропорта Навои.
Работа узбекских аэропортов будет возобновлена после восстановления электроснабжения, отмечается в сообщении Uzbekistan Airports.
Ранее сообщалось, что масштабное отключение электроэнергии в Казахстане привело к перебоям в электроснабжении в ряде городов Узбекистана.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре