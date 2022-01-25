Девушка сбила двух подростков на тротуаре в России

Девушка за рулем легковушки в попытке уйти от столкновения сбила двух подростков на тротуаре в Нижневартовске, сообщили в управлении ГИБДД по Югре.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, авария произошла около 20:00 на улице 60 лет Октября. Аварию спровоцировал выехавший с прилегающей дороги водитель - он фактически перекрыл проезд Nissan. Владелица последнего, чей водительский стаж не превышает года, ушла вправо, но не смогла удержать машину в полосе: автомобиль снес ограждение, перепрыгнул через сугроб и врезался в группу пешеходов.

Один подросток успел отскочить, двое его приятелей были сбиты машиной. Пострадавших доставили в больницу, у одного из них травмы ног.