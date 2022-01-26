«АвтоВАЗ» готовит обновление для классической Lada Niva

Инсайдеры раскрыли список улучшений, которые "АвтоВАЗ" готовит для самого популярного внедорожника в России. Как сообщает Avtograd news, с конвейера сошли уже три образца Lada Niva Legend в трехдверном кузове, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно этим данным, у обновленной Lada Niva появятся электрический корректор фар вместо гидравлического и модернизированный микрофон системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Также автомобиль будет отличаться фетровыми подкрылками на всех колесных арках, цельноформованным ворсовым ковром на полу и пластиковыми накладками в проемах дверей.

Отмечается, что серийная сборка обновленных внедорожников должна начаться в течение 2-3 месяцев. В предыдущий раз Niva обновлялась в начале 2020 года, тогда "АвтоВАЗ" модернизировал салон классической модели. Сейчас трехдверная Niva Legend стоит от 694 тыс. рублей.