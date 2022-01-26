В Португалии набирает популярность антииммигрансткая партия «Хватит!»

Беспрецедентное для Португалии событие произошло в пригороде Лиссабона Баирру да Жамайка, где в недостроенных домах живут нелегальные мигранты из Африки. После имевших здесь место беспорядков в пригород приехал с неожиданным визитом президент, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Вскоре после этого Андре Вентура, лидер партии Chega ("Хватит!"), которую нередко называют крайне правой, раскритиковал фото, на котором президент снялся рядом с местными жителями, которых политик назвал "бандитами". Они подали в суд на Вентуру, обвинив его в дискриминации на основании цвета кожи и социо-экономического положения. Суд постановил, что политик должен извиниться.

Вместо извинения Вентура открыто заявил, что он категорически не согласен с решением суда и подчеркнул, что он не хочет завести партию в юридическую и финансовую пропасть.

В городе Санту-Исидору в 50 км от Лиссабона его партия показала особенно хороший результат на местных и президентских выборах, заняв третье и второе место, соответственно. Но найти кого-либо здесь, кто бы открыто признался в том, что голосовал за эту партию, практически невозможно. Но, тем не менее, местные избрали избрали в 2019 г. Андре Вентуру членом парламента.

Португальскиq политолог Филипе Телеш считает, что "португальское исключение" из тенденции роста популярности правых было на самом деле мифом. Рост популярности партии "Хватит!" совпал с ростом влияния крайне правых в Европе и во всем мире. Журналист Рикарду Кабрал Фернандеш обращает внимание, что крайне правые группы в Западной Европе изменились эстетически. Среди них играют играют большую роль не скинхеды, а респектабельно выглядящие политики.