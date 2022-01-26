https://news.day.az/world/1430086.html Президентом Армении может стать Араик Арутюнян
Президентом Армении может стать Араик Арутюнян
Правящая партия Армении "Гражданский договор" определилась с кандидатом в президенты.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, выбор остановился на руководителе аппарата Никола Пашиняна, бывшем министре образования, науки, культуры и спорта Араике Арутюняне.
Источники данной информации сообщают о том, что кадровые перестановки сейчас производятся именно из-за этого решения. В частности, Наири Саркисян освобожден от должности помощника премьер-министра. В случае ухода с поста Араика Арутюняна, он займет должность руководителя аппарата премьер-министра.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре