Президентом Армении может стать Араик Арутюнян

Правящая партия Армении "Гражданский договор" определилась с кандидатом в президенты.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, выбор остановился на руководителе аппарата Никола Пашиняна, бывшем министре образования, науки, культуры и спорта Араике Арутюняне.

Источники данной информации сообщают о том, что кадровые перестановки сейчас производятся именно из-за этого решения. В частности, Наири Саркисян освобожден от должности помощника премьер-министра. В случае ухода с поста Араика Арутюняна, он займет должность руководителя аппарата премьер-министра.