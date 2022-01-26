https://news.day.az/world/1430097.html ДТП с КамАЗами в России, есть погибший и пострадавшие - ВИДЕО
ДТП с КамАЗами в России, есть погибший и пострадавшие - ВИДЕО
Три КамАЗа и три "Газели" столкнулись на четвертом километре Брестско-Калужского перегона в Новой Москве.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в результате массового ДТП погиб один человек, еще двое пострадали. Одного из пострадавших эвакуировали с места аварии на вертолете.
В настоящее время движение транспорта перекрыто на двух полосах в обе стороны.
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