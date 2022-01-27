https://news.day.az/world/1430196.html КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
Пхеньян произвел очередной запуск неопознанного снаряда.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщает "Ренхап".
По их данным, Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря.
Это уже шестой запуск, произведенный КНДР в этом году. Последнее испытание двух снарядов, которые, по мнению южнокорейских военных, могли быть крылатыми ракетами, прошло 25 января.
Пуски крылатых ракет КНДР не запрещены ООН, санкции касаются пусков ракет с использованием баллистических технологий, отмечают наблюдатели.
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