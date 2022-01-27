Мощный взрыв на химзаводе в США

Мощный взрыв прогремел на химическом заводе в американской Луизиане. Гигантский столб дыма был виден за несколько километров от предприятия, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По предварительным данным, на заводе взорвалась цистерна с химикатами, которые используются для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве. Пострадали по меньшей мере шесть человек. Местных жителей из ближайших районов попросили не покидать дома, чтобы избежать возможного отравления.