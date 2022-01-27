https://news.day.az/world/1430331.html В Армении столкнулись 20 автомобилей
В Армении столкнулись 20 автомобилей
Цепное ДТП произошло сегодня утром в Армении.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, на трассе Севан-Ереван столкнулись около 20 автомобилей.
Отмечается, что причиной крупного ДТП послужили сложные условия на трассе - снег и гололед.
К месту аварии прибыли бригады экстренных служб.
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