В Армении столкнулись 20 автомобилей
Depozit faizini öncədən al!

Цепное ДТП произошло сегодня утром в Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, на трассе Севан-Ереван столкнулись около 20 автомобилей.

Отмечается, что причиной крупного ДТП послужили сложные условия на трассе - снег и гололед.

К месту аварии прибыли бригады экстренных служб.