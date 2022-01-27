Перестрелка на границе Таджикистана и Кыргызстана
На границе Таджикистана и Кыргызстана произошла перестрелка между пограничниками двух стран.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы кыргызского погранведомства.
"По состоянию на 27 января, в 18:30 по местному времени (16:30 по бакинскому времени) ситуация на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как напряженная",- говорится в сообщении.
Было отмечено, что с 17:30 до 18:00 сотрудники пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана в одностороннем порядке перекрыли дорогу Баткен-Исфана, проходящую по территории Торт-Кочо Баткенского района.
Отметим, что протяженность границы между Таджикистаном и Кыргызстаном составляет около 950 км. После распада Советского Союза на границе двух стран остались десятки спорных территорий. Переговорный процесс по демаркации и делимитации активизировался в 2002 году, и с тех пор состоялось около 200 заседаний комиссий и рабочих групп. В настоящее время в процессе делимитации и демаркации границы уже описано около 550 км линии, проходящей через границу. Однако, до сих пор на границе двух стран иногда возникают конфликты между местными жителями, которые нередко сопровождаются перестрелками.
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