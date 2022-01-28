Необычная попытка ограбления в Красноярске

В Канске Красноярского края задержан местный житель, пытавшийся ограбить продуктовый магазин под угрозой применения дверной ручки. Причина такого необычного выбора орудия преступления неизвестна.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, дверная ручка не испугала 33-летнюю продавщицу, у которой нашлось, чем ответить нападавшему. Вооружившись пачкой пластиковых пакетов, она отбилась от грабителя и смогла нажать тревожную кнопку. Злоумышленник с позором ретировался.

Налетчик арестован, ему вменяют разбойное нападение.