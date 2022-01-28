Водолазы нашли тело нырнувшей в прорубь женщины

Водолазы обнаружили тело женщины, нырнувшей в ночь на 19 января в необорудованную для крещенских купаний прорубь и пропавшей, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Найдена. Погибла. Приносим свои соболезнования родным и близким погибшей", - говорится в сообщении водолазной группы "ДобротворецЪ" в соцсети "ВКонтакте". Детали поисковой операции не уточняются.

Напомним, трагический инцидент произошел в Ленинградской области, на реке Оредеж возле деревни Выра. 40-летняя женщина прыгнула в прорубь на глазах у остальных участников купаний и уже не вынырнула.

По предварительным данным, течение сразу затянуло женщину под кромку льда.