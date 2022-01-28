Во Франции большинство смертей из-за COVID-19 приходится на "омикрон"

Большинство смертей от последствий инфицирования коронавирусом во Франции отныне приходятся на штамм "омикрон". Об этом свидетельствуют новые данные, опубликованные Министерством здравоохранения Франции в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В период с 17 по 23 января 2022 года вариант "омикрон" был основным (57%) среди случаев смерти пациентов в больницах, для которых ПЦР-тест был положительным и штамм был идентифицирован заблаговременно", - говорится в отчете. Согласно данным Национального агентства общественного здравоохранения страны, за этот период от последствий COVID-19 умерло 1 598 человек.

В целом среди всех новых случаев инфицирования, зафиксированных с 17 по 23 января, 99% приходились также лишь на "омикрон". Он же был у почти 80% поступивших в реанимации.

В то же время, как следует из статистики, прохождение полного курса вакцинации от коронавируса и вовремя сделанная бустерная доза прививки давали 75-процентную эффективность с точки зрения защиты от тяжелых форм COVID-19 среди людей старше 20 лет, инфицированных штаммом "омикрон". Для группы старше 40 лет полная вакцинация и "бустер" обеспечивали еще и 90-процентную защиту от смерти из-за коронавируса. В целом же власти отмечают, что количество госпитализаций существенно меньше общего числа положительных тестов, показавших наличие у людей штамма "омикрон".

"Какой бы ни была вакцина, которой привились пациенты, согласно этой модели вариант "омикрон" оказывается гораздо менее смертоносным, чем вариант "дельта". Риск смерти после госпитализации для пациентов с "омикроном" снижается более чем наполовину, независимо от вакцинационного статуса или возрастной группы", - констатируют специалисты.

Франция переживает пятую волну пандемии. Очередной антирекорд был зафиксирован 25 января - за сутки в стране было выявлено более 500 тыс. заразившихся. Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни около 130 тыс. французов. В республике с понедельника введен в действие вакцинный пропуск. Документ выдается только в случае прохождения полного курса вакцинации (две основные инъекции разрешенными в ЕС препаратами и третья, бустерная, прививка). По состоянию на 27 января, полную схему вакцинации в стране прошли 52,6 млн человек, 34,7 млн французов получили бустерную дозу вакцины.