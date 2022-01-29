Европу поразил не только "омикрон", но и инфодемия

Количество заболевших растет в США, странах Латинской Америки, Австралии и Индии. Всюду доминирует "омикрон", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Индийские власти заявили: благодаря почти стопроцентной вакцинации населения некоторые районы страны вышли на плато. Несмотря на это, цифры заболевших все еще растут. Медики подозревают: это может быть связано с новой версией "омикрона". Она менее заметна, но также коварна, а значит расслабляться рано. Строгие правила в силе, прививку рекомендуют сделать всем.

Этого же, только другим тоном, требуют и в Германии. Но политикам люди верят неохотно, и этому есть причины. Ранее Бундестаг сократил срок действия справок о перенесенной болезни и сертификатов о вакцинации. Было полгода, стало всего три месяца. Позже оказалось: перед ковидом все равны, но некоторые ровнее, например, депутаты. Срок действия их ковид-документов не изменился. Ведь у них - мандат.

Много скандалов в Германии и на почве статистики. Медики говорят, что часть пациентов попадает в больницы совсем с другими диагнозами - переломами, сердечным приступом, а позже выясняется, что у них коронавирус. И если верить расследованиям журналистов, никто таких людей в ковидные не записывает. Накануне Институт Роберта Коха официально отказался от притязаний на точный учет заболевших коронавирусом в стране. А это значит, что важные статистические данные, которые институт озвучивал ранее, теряют достоверность.

За обязательную вакцинацию в стране голосуют канцлер, большинство правящей партии и, конечно, министр здравоохранения. Но и он оказался в центре обвинений. Как сообщают местные СМИ, очередная проверка комиссии в Министерстве здравоохранения увидела растрату почти ста миллионов евро. Крупную сумму Лаутербах получил от правительства на маски для врачей. Но, как показала проверка, деньги ушли куда-то не туда. Однако пока идет расследование, обвинения неофициальны. Министр спешит оправдаться, рисуя положительную картину в стране.

"Я уверен, что нам удается контролировать новую волну коронавируса. У нас все под контролем, мы прогнозируем последствия. И это было нашей целью. Совсем скоро, я вам обещаю, мы справимся со всем. Количество смертей будет меньше. Мы сведем их к минимуму", - заявил министр здравоохранения Карл Лаутербах.

Снимают часть ограничений и в Испании. Несмотря на рост заболеваемости, людям больше не нужны ковид-паспорта для того, чтобы сходить в ресторан или в спортзал. Можно собираться большими компаниями. Однако ночные заведения пока останутся закрытыми. Местные власти говорят, что ковид останется с нами надолго, к нему нужно привыкнуть. Населению лучше сделать прививку. И не верить слепо всему, что пишут в интернете о вакцине и ковиде. Официальные данные - лишь у медиков и ученых.

К этому же призывает и Ватикан. Накануне папа Франциск обратился к людям, публично раскритиковав дезинформацию о вакцинации: "В эти дни помимо пандемии мы видим инфодемию. Тотальное искажение реальности, основанное на страхе. Все это идет из интернета и некоторых газет. Вранье, странные комментарии, фальсификация научных фактов. Не верьте этому. И сделайте прививку".

А вот на Филиппинах привилось от коронавируса большинство. Страна с 1 февраля открывает въезд для всех вакцинированных туристов. При себе необходимо иметь сертификат, подтверждающий полную вакцинацию от коронавируса препаратом, признанным местным регулятором или ВОЗ. В столице Филиппин привиться можно даже в зоопарке. Ну а после прогуляться и посмотреть на животных, причем бесплатно, бонусом.