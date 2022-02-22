Число умерших от коронавируса в Грузии приблизилось к 16 тыс.

За последние сутки в Грузии зарегистрирован 12 101 случай заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), умерли 45 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в данных Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии.

Таким образом, число заразившихся коронавирусом в соседней стране достигло 1 565 769 человек, а число умерших - 15 933 человека.

Сообщалось о выздоровлении 1 422 540 человек.