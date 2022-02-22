https://news.day.az/world/1437928.html Число умерших от коронавируса в Грузии приблизилось к 16 тыс.
Число умерших от коронавируса в Грузии приблизилось к 16 тыс.
За последние сутки в Грузии зарегистрирован 12 101 случай заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), умерли 45 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в данных Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии.
Таким образом, число заразившихся коронавирусом в соседней стране достигло 1 565 769 человек, а число умерших - 15 933 человека.
Сообщалось о выздоровлении 1 422 540 человек.
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